Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украины и расширение Евросоюза

Госсекретарь США Энтони Блинкен 22 мая провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Франции Катрин Колонной. Они обсудили поддержку Украины, расширение ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США .

Отмечается, что Блинкен поздравил свою французскую коллегу с назначением на пост главы МИД и обсудить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются США и Франция.

В ходе беседы Блинкен и Колонна согласились с важностью продолжить поддержку Украины и сохранения санкционного давления на Россию из-за развязанной Путиным войны. Они также обсудили совместные шаги, которые США и Франция могли бы предпринять для поддержки вступления в ЕС стран, имеющих право на членство.

Блинкен и Колонна также затронули тему вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Обсуждалась поддержка заявки стран, а также ключевые вопросы перед саммитом в Мадриде.