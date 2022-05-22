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Блінкен обговорив з главою МЗС Франції підтримку України і розширення Євросоюзу

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Вашингтон, Неділя 22 травня 2022 20:20
Блінкен обговорив з главою МЗС Франції підтримку України і розширення Євросоюзу Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен 22 травня провів телефонну розмову з новим міністром закордонних справ Франції Катрін колоною. Вони обговорили підтримку України, розширення ЄС і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

Відзначається, що Блінкен привітав свою французьку колегу з призначенням на пост глави МЗС і обговорити деякі проблеми, з якими стикаються США і Франція.

В ході бесіди Блінкен і Колона погодилися з важливістю продовжити підтримку України і збереження санкційного тиску на Росію через розв'язану Путіним війни. Вони також обговорили спільні кроки, які США і Франція могли б зробити для підтримки вступу в ЄС країн, що мають право на членство.

Блінкен і Колона також торкнулися теми вступу в НАТО Фінляндії та Швеції. Обговорювалася підтримка заявки країн, а також ключові питання перед самітом в Мадриді.

Нагадаємо, Катрін колона зайняла пост глави МЗС Франції 20 травня, змінивши на цій посаді Жан-Іва Ле Дріана.

Відзначимо, саміт НАТО в Мадриді запланований на Червень. Очікується, що основною темою зустрічі стане нова стратегія розвитку Альянсу, включаючи політику "відкритих дверей".

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