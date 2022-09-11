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Блинкен обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины и энергетическую безопасность

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Вашингтон, Воскресенье 11 сентября 2022 02:16
Блинкен обсудил с главой Еврокомиссии поддержку Украины и энергетическую безопасность Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили в субботу поддержку Украины и энергетическую безопасность в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Twitter Бинкена и Урсули фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляен поблагодарила Блинкена за информирование о его визите в Киев и "за обмен мнениями о нашей помощи в сфере безопасности и экономики Украины".

Блинкен в свою очередь отметил, что США и ЕС продолжат тесную координацию по поддержке Украины и продвижению европейской энергетической безопасности.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 8 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским во время своего визита в Киев.

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