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Блінкен обговорив з головою Єврокомісії підтримку України та енергетичну безпеку

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Вашингтон, Неділя 11 вересня 2022 02:16
Блінкен обговорив з головою Єврокомісії підтримку України та енергетичну безпеку Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн обговорили в суботу підтримку України та енергетичну безпеку в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Twitter Бінкена і Урсули фон дер Ляйєн.

Урсула фон дер Ляєн подякувала Блінкену за інформування про його візит до Києва та "за обмін думками щодо нашої допомоги у сфері безпеки та економіки України".

Блінкен своєю чергою зазначив, що США і ЄС продовжать тісну координацію з підтримки України та просування європейської енергетичної безпеки.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 8 вересня, держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським під час свого візиту до Києва.

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