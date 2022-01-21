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Блінкен звернувся до росіян: вашій безпеці загрожує тільки війна з Україною

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Берлін, П'ятниця 21 січня 2022 00:22
Блінкен звернувся до росіян: вашій безпеці загрожує тільки війна з Україною Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Захід не прагне поставити під загрозу безпеку росіян. Кремль несе відповідальність за ескалацію навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"І якби я міг поговорити з російським народом, я б сказав йому, що ви заслуговуєте жити в безпеці і гідно, як і всі люди в усьому світі, і ніхто - ані Україна, ані Сполучені Штати, ані НАТО або країни-члени - не прагнуть поставити це під загрозу", - заявив Блінкен.

Він зазначив, що в разі війни громадяни Росії будуть зазнавати.

"Що дійсно загрожує вашій безпеці, так це безглузда війна з вашими сусідами в Україні з усіма витратами, що витікають з цього. Перш за все для молодих людей, які будуть ризикувати або навіть віддавати за це своє життя", - підкреслив держсекретар.

Нагадаємо, Блінкен також заявив, що в умовах російської ескалації ставки для України стають більш очевидними. Йдеться не тільки про загрозу вторгнення, йдеться про право України на існування.

Раніше Блінкен закликав весь світ подбати про вирішення ситуації навколо України.

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