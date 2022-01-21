Блінкен звернувся до росіян: вашій безпеці загрожує тільки війна з Україною

"І якби я міг поговорити з російським народом, я б сказав йому, що ви заслуговуєте жити в безпеці і гідно, як і всі люди в усьому світі, і ніхто - ані Україна, ані Сполучені Штати, ані НАТО або країни-члени - не прагнуть поставити це під загрозу", - заявив Блінкен.

Він зазначив, що в разі війни громадяни Росії будуть зазнавати.

"Що дійсно загрожує вашій безпеці, так це безглузда війна з вашими сусідами в Україні з усіма витратами, що витікають з цього. Перш за все для молодих людей, які будуть ризикувати або навіть віддавати за це своє життя", - підкреслив держсекретар.