Блінкен обговорив з Нетаньягу всебічну підтримку України

"Ми обговорили поглиблення співпраці для протистояння дестабілізуючої діяльності Ірану в регіоні та за його межами. Подібно до того, як Іран довгий час підтримував нападників на ізраїльтян та інші народи терористів, режим (у Тегерані - ред.) зараз постачає безпілотники, які Росія використовує для вбивства". безневинних мирних жителів в Україні", - наголосив Блінкен.

Він зазначив, що Росія також постачає зброю Ірану в рамках співробітництва між країнами.

"Нинішні звірства з боку Росії лише наголошують на важливості надання підтримки Україні у всіх її потребах - у гуманітарній, економічній та оборонній сферах, поки вона сміливо захищає своїх людей і право на існування. Це тема, яку ми також сьогодні обговорили", - заявив Блінкен.

При цьому під час спільної пресконференції з головою МЗС Ізраїлю Елі Коеном Блінкен зазначив, що США цінують гуманітарну допомогу Україні від Ізраїлю.

"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість обговорити, що ще ми можемо зробити (для України - ред.)", - додав держсекретар.