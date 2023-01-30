Блінкен обговорив з Нетаньягу всебічну підтримку України

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Однією із тем обговорень була підтримка України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Блінкена та Нетаньягу.
"Ми обговорили поглиблення співпраці для протистояння дестабілізуючої діяльності Ірану в регіоні та за його межами. Подібно до того, як Іран довгий час підтримував нападників на ізраїльтян та інші народи терористів, режим (у Тегерані - ред.) зараз постачає безпілотники, які Росія використовує для вбивства". безневинних мирних жителів в Україні", - наголосив Блінкен.
Він зазначив, що Росія також постачає зброю Ірану в рамках співробітництва між країнами.
"Нинішні звірства з боку Росії лише наголошують на важливості надання підтримки Україні у всіх її потребах - у гуманітарній, економічній та оборонній сферах, поки вона сміливо захищає своїх людей і право на існування. Це тема, яку ми також сьогодні обговорили", - заявив Блінкен.
При цьому під час спільної пресконференції з головою МЗС Ізраїлю Елі Коеном Блінкен зазначив, що США цінують гуманітарну допомогу Україні від Ізраїлю.
"Ми з нетерпінням чекаємо на можливість обговорити, що ще ми можемо зробити (для України - ред.)", - додав держсекретар.
Нагадаємо, раніше посол Ізраїлю в Німеччині Рон Просор заявляв, що його країна підтримує Україну в більшому масштабі, ніж відомо.
Також ми писали, що, за інформацією ЗМІ, Ізраїль відмовився надавати Україні системи ППО Hawk на прохання США.
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