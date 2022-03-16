Блинкен: независимая Украина будет жить дольше, чем Путин
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что независимая Украина будет существовать намного дольше, чем будет жить президент РФ Владимир Путин. США продолжат поддерживать сдерживание российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Во-первых, будет Украина, независимая Украина намного дольше, чем будет Владимир Путин. Так или иначе Украина будет, а Путина в какой-то момент не будет", - сказал Блинкен.
Блинкен отметил, что США сейчас пытаются предотвратить как можно больше смертей и разрушений.
"Настоящий вопрос заключается в том, сколько смертей и разрушений причиняет российская агрессия за это время, и именно над этим мы работаем изо всех сил, чтобы ограничить, остановить, положить конец войне выбора, которую ведет Россия", - сказал Блинкен.
Блинкен сказал, что надеется, что смерти и разрушениям можно будет положить конец "скорее раньше, чем позже".
Война России против Украины продолжается 21-й день. Подробности российской агрессии и ситуация в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.