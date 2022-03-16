Блінкен: незалежна Україна житиме довше, ніж Путін
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж житиме президент РФ Володимир Путін. США продовжать підтримувати стримування російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"По-перше, буде Україна, незалежна Україна набагато довше, ніж буде Володимир Путін. Так чи інакше Україна буде, а Путіна в якийсь момент не буде",- сказав Блінкен.
Блінкен зазначив, що США зараз намагаються запобігти якомога більше смертей і руйнувань.
"Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань заподіює російська агресія за цей час, і саме над цим ми працюємо щосили, щоб обмежити, зупинити, покласти край війні вибору, яку веде Росія", - сказав Блінкен.
Блінкен сказав, що сподівається, що смерті і руйнувань можна буде покласти край "швидше раніше, ніж пізніше".
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