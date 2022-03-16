ru ua
Ср, 16 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Блінкен: незалежна Україна житиме довше, ніж Путін

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 16 березня 2022 02:42
Блінкен: незалежна Україна житиме довше, ніж Путін Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що незалежна Україна існуватиме набагато довше, ніж житиме президент РФ Володимир Путін. США продовжать підтримувати стримування російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"По-перше, буде Україна, незалежна Україна набагато довше, ніж буде Володимир Путін. Так чи інакше Україна буде, а Путіна в якийсь момент не буде",- сказав Блінкен.

Блінкен зазначив, що США зараз намагаються запобігти якомога більше смертей і руйнувань.

"Справжнє питання полягає в тому, скільки смертей і руйнувань заподіює російська агресія за цей час, і саме над цим ми працюємо щосили, щоб обмежити, зупинити, покласти край війні вибору, яку веде Росія", - сказав Блінкен.

Блінкен сказав, що сподівається, що смерті і руйнувань можна буде покласти край "швидше раніше, ніж пізніше".

Війна Росії проти України триває 21-й день. Подробиці російської агресії і ситуація в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні Блінкен Володимир Путін Вторгнення Росії до України
NEWS
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
21-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олексій Кулеба: Київська область – форпост, який захищає столицю від нападу