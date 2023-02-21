Блінкен назвав наказ Путіна про вторгнення в Україну "стратегічним провалом у всіх сенсах"

Вторгнення Росії в Україну на наказ диктатора Володимира Путіна є стратегічним провалом у всіх сенсах.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel .

"Через рік після нападу Путіна на Україну стає ясно, що його війна - стратегічний провал у всіх сенсах цього слова. Якщо ми дозволимо цьому залишитися безкарним, ми відкриємо скриньку Пандори по всьому світу, де сила визначає право", - заявив він.

Блінкен наголосив, що ніхто не хотів початку війни.

"Всі хочуть, щоб вона закінчилася якнайшвидше", - додав він.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що заяви Путіна про нібито загрозу РФ із боку Заходу є абсурдом.

Крім того, раніше Путін пригрозив "розширити війну", якщо міжнародні партнери передадуть Україні далекобійну зброю.

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