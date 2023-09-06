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Блінкен назвав мету візиту до України

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав до України, щоб продемонструвати непохитну підтримку з боку Вашингтона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Блінкена.

"Я тут передусім для того, щоб продемонструвати нашу непохитну підтримку України. Ми бачимо хороший прогрес у контрнаступі. Ми хочемо забезпечити, щоб Україна мала все необхідне для успіху в контрнаступі", - сказав Блінкен.

Він додав, що важливим є і забезпечення довгострокових оборонних можливостей України, щоб російська агресія не повторилася в майбутньому.

Держсекретар зазначив, що США працюватимуть з партнерами для відновлення сильної української економіки та демократії, щоб Україна була "сильним партнером США".

Також він нагадав, що це його четвертий візит до України з лютого 2022 року.

Деталі візиту Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва 6 вересня. Свій візит він розпочав з того, що вшанував пам'ять загиблих українських героїв на Берковецькому цвинтарі.

Очікується, що Блінкен зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а також представниками громадськості.

Також, як повідомляють у Держдепартаменті США, дипломат оголосить новий пакет військової допомоги на 1 млрд доларів.

Детальніше про всі подробиці візиту Блінкена - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенВізит в Україну