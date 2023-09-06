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Блинкен назвал цель визита в Украину

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал вв Украину, чтобы продемонстрировать непоколебимую поддержку со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Блинкена.

"Я тут прежде всего для того, чтобы продемонстрировать нашу непоколебимую поддержку Украины. Мы видим хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим обеспечить, чтобы у Украины было все необходимое для успеха в контрнаступлении", - сказал Блинкен.

Он добавил, что важно и обеспечение долгосрочных оборонительных возможностей Украины, чтобы российская агрессия не повторилась в будущем. 

Госсекретарь отметил, что США будут работать с партнерами для восстановления сильной украинской экономики и демократии, чтобы Украина была "сильным партнером США". 

Также он напомнил, что это его четвертый визит в Украину с февраля 2022 года.

Детали визита Блинкена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев утром 6 сентября. Свой визит он начал с того, что почтил память погибших украинских героев на Берковецком кладбище.

Ожидается, что Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также представителями общественности.

Также, как сообщают в Госдепартаменте США, дипломат сегодня объявит новый пакет военной помощи на 1 млрд долларов.

Более детально о всех подробностях визита Блинкена - читайте в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВизит в Украину