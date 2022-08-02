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Блинкен назвал условия, при которых США могут применить ядерное оружие

Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие только при чрезвычайных обстоятельствах. Речь идет о защите жизненно важных интересов страны, союзников и партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление государственного секретаря США Энтони Блинкена на конференции стран-участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

"США рассматривали возможность применения ядерного оружия только в чрезвычайных обстоятельствах для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнеров", - сказал глава Госдепа.

Блинкен отметил, что роль американских стратегических ядерных сил заключается в том, чтобы сдерживать ядерные нападения других стран.

Напомним, 25 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров назвал риски ядерной войны "весьма существенными", но заявил при этом, что она недопустима. Также он заговорил и относительно "реальной опасности" начала Третьей мировой войны.

В свою очередь глава Пентагона США Ллойд Остин призвал не спекулировать применением ядерного оружия.

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Соединенные Штаты АмерикиЯдерная безопасность