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Блинкен назвал условие сотрудничества с Россией

Автор: Даша Харченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты смогут сотрудничать с Россией. При этом, РФ должна не обострять двусторонние отношения.

Об этом он сказав в интервью CNN.

Блинкен уточнил, что США хотели бы иметь с Россией "более стабильные отношения", но это зависит от российского президента Владимира Путина.

"Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, в которых мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности", - сказал госсекретарь.

В качестве примера он привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе этого года.

Ранее Энтони Блинкен подтвердил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. Новая администрация сейчас изучает все действия РФ.

Как писало РБК-Украина, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии заявление о провокациях РФ и эскалации военных действий против Украины. В нем отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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