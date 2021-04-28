Блинкен назвал условие сотрудничества с Россией

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты смогут сотрудничать с Россией. При этом, РФ должна не обострять двусторонние отношения.
Об этом он сказав в интервью CNN.
Блинкен уточнил, что США хотели бы иметь с Россией "более стабильные отношения", но это зависит от российского президента Владимира Путина.
"Если он откажется от эскалации, тогда, я думаю, будут сферы, в которых мы сможем работать вместе на благо наших общих интересов. Например, в области стратегической стабильности", - сказал госсекретарь.
В качестве примера он привел продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в январе этого года.
Ранее Энтони Блинкен подтвердил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. Новая администрация сейчас изучает все действия РФ.
Как писало РБК-Украина, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии заявление о провокациях РФ и эскалации военных действий против Украины. В нем отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.