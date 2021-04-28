Блінкен назвав умову співпраці з Росією

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати зможуть співпрацювати з Росією. При цьому, РФ повинна не загострювати двосторонні відносини.
Про це він сказав в інтерв'ю CNN.
Блінкен уточнив, що США хотіли б мати з Росією "більш стабільні відносини", але це залежить від російського президента Володимира Путіна.
"Якщо він відмовиться від ескалації, тоді, я думаю, будуть сфери, в яких ми зможемо працювати разом на благо наших спільних інтересів. Наприклад, в області стратегічної стабільності", - сказав держсекретар.
Як приклад він навів продовження договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь в січні цього року.
Раньше Ентоні Блінкен підтвердив, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. Нова адміністрація зараз вивчає всі дії РФ.
Як писало РБК-Україна, група парламентаріїв ПАРЄ поширила серед делегатів сесії заяву про провокації РФ і ескалації військових дій проти України. У ній відзначається зрив мирних зусиль з врегулювання ситуації на сході України.