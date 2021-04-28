Блінкен назвав умову співпраці з Росією

Блінкен уточнив, що США хотіли б мати з Росією "більш стабільні відносини", але це залежить від російського президента Володимира Путіна.

"Якщо він відмовиться від ескалації, тоді, я думаю, будуть сфери, в яких ми зможемо працювати разом на благо наших спільних інтересів. Наприклад, в області стратегічної стабільності", - сказав держсекретар.

Як приклад він навів продовження договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь в січні цього року.