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Блінкен назвав умову співпраці з Росією

Автор: Даша Харченко

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати зможуть співпрацювати з Росією. При цьому, РФ повинна не загострювати двосторонні відносини.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Блінкен уточнив, що США хотіли б мати з Росією "більш стабільні відносини", але це залежить від російського президента Володимира Путіна.

"Якщо він відмовиться від ескалації, тоді, я думаю, будуть сфери, в яких ми зможемо працювати разом на благо наших спільних інтересів. Наприклад, в області стратегічної стабільності", - сказав держсекретар.

Як приклад він навів продовження договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь в січні цього року.

Раньше Ентоні Блінкен підтвердив, що Білий дім проведе повний перегляд зловмисної діяльності Росії. Нова адміністрація зараз вивчає всі дії РФ.

Як писало РБК-Україна, група парламентаріїв ПАРЄ поширила серед делегатів сесії заяву про провокації РФ і ескалації військових дій проти України. У ній відзначається зрив мирних зусиль з врегулювання ситуації на сході України.

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