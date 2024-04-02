Блінкен: найкраща відповідь на агресію Путіна - Україна, яка твердо стоїть на ногах
Сильна у військовому, економічному та демократичному плані Україна буде найкращою відповіддю російському диктатору Володимиру Путіну на його агресію.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Під час свого візиту до Парижа глава Державного департаменту США зазначив, що "вкрай важливо", щоб країни Заходу продовжували підтримувати Україну в її захисті від Росії.
Він запевнив, що допомога українцям у створенні сильних збройних сил у довгостроковій перспективі продовжується.
"Ми гарантуємо, що у нас буде Україна, яка твердо стоїть на ногах у військовому, економічному та демократичному плані. Це найкраща відповідь на агресію Путіна", - додав держсекретар.
За його словами, Франція та США "працюють день у день", щоб запобігти передачі зброї та обладнання Росії, у тому числі з Ірану, Північної Кореї та Китаю.
"Це загроза не тільки для України, а й для європейської безпеки в цілому. Франція та всі європейські країни зацікавлені в тому, щоб зробити все можливе для запобігання подальшому посиленню російської військової машини", - наголосив Блінкен.
Допомога Україні від США
Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки вже кілька місяців практично не передають військову допомогу Україні. Це пов'язано з тим, що Конгрес не може виділити необхідне фінансування.
Сенат США вже ухвалив законопроект, що передбачає 60 млрд доларів на допомогу нашій країні, але документ так і не пройшов Палату представників.
Головна причина полягає в тому, що спікер Палати, республіканець Майк Джонсон відмовляється виносити ініціативу на розгляд. Він хоче розробити інший законопроект, в якому буде передбачено допомогу Україні в кредит.
Нещодавно демократи обох палат Конгресу допускали, що вони можуть підтримати таку ініціативу.
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