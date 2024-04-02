Блінкен: найкраща відповідь на агресію Путіна - Україна, яка твердо стоїть на ногах

Сильна у військовому, економічному та демократичному плані Україна буде найкращою відповіддю російському диктатору Володимиру Путіну на його агресію.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Під час свого візиту до Парижа глава Державного департаменту США зазначив, що "вкрай важливо", щоб країни Заходу продовжували підтримувати Україну в її захисті від Росії.

Він запевнив, що допомога українцям у створенні сильних збройних сил у довгостроковій перспективі продовжується.

"Ми гарантуємо, що у нас буде Україна, яка твердо стоїть на ногах у військовому, економічному та демократичному плані. Це найкраща відповідь на агресію Путіна", - додав держсекретар.

За його словами, Франція та США "працюють день у день", щоб запобігти передачі зброї та обладнання Росії, у тому числі з Ірану, Північної Кореї та Китаю.

"Це загроза не тільки для України, а й для європейської безпеки в цілому. Франція та всі європейські країни зацікавлені в тому, щоб зробити все можливе для запобігання подальшому посиленню російської військової машини", - наголосив Блінкен.