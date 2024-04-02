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Блинкен: лучший ответ на агрессию Путина - Украина, которая твердо стоит на ногах

Париж, Вторник 02 апреля 2024 17:57
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Блинкен: лучший ответ на агрессию Путина - Украина, которая твердо стоит на ногах Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сильная в военном, экономическом и демократическом плане Украина будет лучшим ответом российскому диктатору Владимиру Путину на его агрессию.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Во время своего визита в Париж глава Государственного департамента США отметил, что "крайне важно", чтобы страны Запада продолжали поддерживать Украину в ее защите от России.

Он заверил, что помощь украинцам в создании сильных вооруженных сил в долгосрочной перспективе продолжается.

"Мы гарантируем, что у нас будет Украина, которая твердо стоит на ногах в военном, экономическом и демократическом плане. Это самый лучший ответ на агрессию Путина", - добавил госсекретарь.

По его словам, Франция и США "работают изо дня в день", чтобы предотвратить передачу оружия и оборудования России, в том числе из Ирана, Северной Кореи и Китая.

"Это угроза не только для Украины, но и для европейской безопасности в целом. Франция и все европейские страны заинтересованы в том, чтобы сделать все возможное для предотвращения дальнейшего усиления российской военной машины", - подчеркнул Блинкен.

Помощь Украине от США

Напомним, Соединенные Штаты Америки уже несколько месяцев практически не передают военную помощь Украине. Это связано с тем, что Конгресс не может выделить необходимое финансирование.

Сенат США уже принял законопроект, который предусматривает 60 млрд долларов на помощь нашей стране, но документ так и не прошел Палату представителей.

Главная причина состоит в том, что спикер Палаты, республиканец Майк Джонсон отказывается выносить инициативу на рассмотрение. Он хочет разработать другой законопроект, в котором будет предусмотрена помощь Украине в кредит.

Недавно демократы обеих палат Конгресса допускали, что они могут поддержать такую инициативу.

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