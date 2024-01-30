Блінкен найближчими днями вшосте відвідає Ізраїль від початку війни з ХАМАС

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен готується найближчим часом відвідати Ізраїль. Це буде його шостий візит з початку війни між Тель-Авівом та ХАМАСом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

Блінкен перебуватиме в Ізраїлі з 3 по 5 лютого.

"Раніше цього місяця він відвідав країну, де провів низку напружених зустрічей з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху та керівництвом Ізраїлю у воєнний час. Це буде шостий візит Блінкена до країни з початку війни в жовтні", - додає видання.

Війна Ізраїлю з ХАМАСом

7 жовтня 2023 року бойовики ХАМАС розпочали військову атаку на територію Ізраїлю з Сектору Газа. За перші кілька днів радикальні ісламісти вбили 1200 цивільних і солдатів, а також викрали близько 250 осіб.

У відповідь Ізраїль розпочав наземну військову операцію в Секторі Газа проти бойовиків.

22 січня ЦАХАЛ оголосив про початок нового великого наступу на західну частину Хан-Юніс на півдні регіону. Втім, як пише Reuters, вже через декілька днів Ізраїль та ХАМАС досягли попередньої згоди щодо припинення вогню на місяць та нової угоди для звільнення заручників.

Візит Блінкена до Ізраїлю

На початку січня, Блінкен, під час візиту до Ізраїля, висловив стурбованість "постійними" повідомленнями про ізраїльські удари, які або влучають у гуманітарні об'єкти, або призводять до загибелі великої кількості цивільних осіб. Тоді ж США та Ізраїль налагодили переговорний канал для обговорення подробиць інцидентів у Секторі Газа.