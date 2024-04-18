Блінкен наступного тижня відправиться до Китаю. Яка ціль візиту

Як пише видання, Блінкен вирушить 23 квітня в чотириденну поїздку до Китаю. Там він проведе зустрічі з китайськими чиновниками на тлі зростання напруженості, в тому числі через зближення Китаю з Росією і агресивні дії проти Філіппін в Південно-Китайському морі.

Зокрема очікується, що Блінкен висловить стурбованість США тим, що Пекін допомагає Росії розбудовувати свою оборонну промисловість для участі у війні в Україні.

"Китай вітає держсекретаря Блінкена, який відвідає країну в найближчі кілька днів", - заявив речник Міністерства закордонних справ Китаю Лін Цзянь на регулярному брифінгу для преси.

Політичні відносини Китаю та РФ

З того часу, як Володимир Путін вторгся в Україну в 2022 році, Пекін і Москва активізували своє партнерство. Зокрема, Китай допомагав РФ обходити західні санкції.

У жовтні 2023 року Міноборони США заявило, що Китай постачає Росії озброєння. Зокрема, йшлося про безпілотники, стрілецьку зброю і спорядження.

У квітні цього року заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл зазначив, що РФ майже відновила свої збройні сили. Ймовірно, росіянам це вдалось завдяки підтримці з боку Китаю.

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