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Блинкен на следующей неделе отправится в Китай. Какова цель визита

Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен отправится с визитом в Китай во вторник, 23 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, Блинкен отправится 23 апреля в четырехдневную поездку в Китай. Там он проведет встречи с китайскими чиновниками на фоне роста напряженности, в том числе из-за сближения Китая с Россией и агрессивных действий против Филиппин в Южно-Китайском море.

В частности, ожидается, что Блинкен выразит обеспокоенность США тем, что Пекин помогает России развивать свою оборонную промышленность для участия в войне в Украине.

"Китай поздравляет госсекретаря Блинкена, который посетит страну в ближайшие несколько дней", - заявил представитель Министерства иностранных дел Китая Лин Цзянь на регулярном брифинге для прессы.

Политические отношения Китая и РФ

С тех пор как Владимир Путин вторгся в Украину в 2022 году, Пекин и Москва активизировали свое партнерство. В частности, Китай помогал РФ обходить западные санкции.

В октябре 2023 года Минобороны США заявило, что Китай поставляет России вооружение. В частности, речь шла о беспилотниках, стрелковом оружии и снаряжении.

В апреле этого года заместитель государственного секретаря США Курт Кэмпбелл отметил, что РФ почти восстановила свои вооруженные силы. Вероятно, россиянам это удалось благодаря поддержке Китая.

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Соединенные Штаты АмерикиКитайЭнтони Блинкен