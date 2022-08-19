Блинкен направил в НАТО протоколы о ратификации вступления Финляндии и Швеции в альянс

Власти США направили руководству НАТО американские протоколы о ратификации соглашений по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Блинкена.

По его словам, передача соответствующих документов на хранение стала последним шагом со стороны Вашингтона в процессе расширения блока на два северных государства.

"Я передал на хранение в НАТО американские протоколы о ратификации, это последний шаг процесса ратификации США договоренностей о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО", - написал Блинкен.

Присоединение стран к НАТО теперь должны ратифицировать все члены альянса

Он также отметил, что американские протоколы были переданы в депозитарий Североатлантического альянса, в котором хранятся и ратификационные документы, полученные от других государств.

Напомним, на прошлой неделе протоколы по Швеции и Финляндии подписал президент США Джо Байден.

Отметим, для завершения процесса необходима ратификация протоколов всеми 30 странами-участницами НАТО. Однако турецкая сторона допускает, что может его замедлить, если скандинавские страны не выполнят взятые обязательства по борьбе с терроризмом и экспорту оружия.

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