Блінкен направив в НАТО протоколи про ратифікацію вступу Фінляндії та Швеції до альянсу

Влада США направила керівництву НАТО американські протоколи про ратифікацію угод щодо вступу до альянсу Швеції і Фінляндії, заявив глава Держдепу Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Блінкена.

За його словами, передача відповідних документів на зберігання стала останнім кроком з боку Вашингтона в процесі розширення блоку на дві північні держави.

"Я передав на зберігання в НАТО американські протоколи про ратифікацію, це останній крок процесу ратифікації США домовленостей про вступ Фінляндії і Швеції в НАТО", - написав Блінкен.

Приєднання країн до НАТО тепер мають ратифікувати всі члени альянсу

Він також зазначив, що американські протоколи були передані в депозитарій Північноатлантичного альянсу, в якому зберігаються і ратифікаційні документи, отримані від інших держав.

Нагадаємо, минулого тижня протоколи щодо Швеції і Фінляндії підписав президент США Джо Байден.

Зазначимо, для завершення процесу необхідна ратифікація протоколів усіма 30 країнами-учасницями НАТО. Однак турецька сторона допускає, що може його уповільнити, якщо скандинавські країни не виконають взяті зобов'язання з боротьби з тероризмом і експорту зброї.

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