Блинкен напомнил, что в Украину и Грузию вторглась Россия, а не НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Украину и Грузию вторглась Россия, а не НАТО. По его мнению, происходящее в Украине касается не только Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в twitter .

"Давайте будем очень четкими по этому поводу: НАТО не вторгалось в Украину, НАТО не вторгалось в Грузию. НАТО не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это все за последние годы, среди многих других вещей, сделала именно Россия", - сказал Блинкен во время брифинга после срочного заседания НАТО.

Он отметил, что разговоры об агрессивной политике НАТО безосновательны, поскольку это не Альянс вторгся в Украину и Грузию, а Россия.