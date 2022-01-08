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Блинкен напомнил, что в Украину и Грузию вторглась Россия, а не НАТО

Автор: Ольга Белей

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Украину и Грузию вторглась Россия, а не НАТО. По его мнению, происходящее в Украине касается не только Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в twitter.

"Давайте будем очень четкими по этому поводу: НАТО не вторгалось в Украину, НАТО не вторгалось в Грузию. НАТО не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это все за последние годы, среди многих других вещей, сделала именно Россия", - сказал Блинкен во время брифинга после срочного заседания НАТО.

Он отметил, что разговоры об агрессивной политике НАТО безосновательны, поскольку это не Альянс вторгся в Украину и Грузию, а Россия.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Россия может устроить провокацию у границ Украины. Таким образом, по его мнению, Москва может оправдать новую агрессию в отношении Украины.

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Соединенные Штаты Америки