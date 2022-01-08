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Блінкен нагадав, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО

Автор: Ольга Белей

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО. На його думку, те, що відбувається в Україні стосується не тільки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в twitter.

"Давайте будемо дуже чіткими з цього приводу: НАТО не вторгалося в Україну, НАТО не вторгалося в Грузію. НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це все за останні роки, серед багатьох інших речей, зробила саме Росія", - сказав Блінкен під час брифінгу після термінового засідання НАТО.

Він зазначив, що розмови про агресивну політику НАТО безпідставні, оскільки це не Альянс вторгся в Україну і Грузію, а Росія.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Росія може влаштувати провокацію біля кордонів України. Таким чином, на його думку, Москва може виправдати нову агресію щодо України.

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