Блинкен напомнил, что в Украину и Грузию вторглась Россия, а не НАТО

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Украину и Грузию вторглась Россия, а не НАТО. По его мнению, происходящее в Украине касается не только Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства США в twitter .

"Давайте будем очень четкими по этому поводу: НАТО не вторгалось в Украину, НАТО не вторгалось в Грузию. НАТО не размещало войска в Молдове против воли ее народа. Это все за последние годы, среди многих других вещей, сделала именно Россия", - сказал Блинкен во время брифинга после срочного заседания НАТО.

.@SecBlinken: Давайте будемо дуже чіткими щодо цього: НАТО не вторгалося в Україну; НАТО не вторгалося в Грузію; НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це все за останні роки, серед багатьох інших речей, зробила саме Росія. https://t.co/eYpYp5oTGw — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 8, 2022

Он отметил, что разговоры об агрессивной политике НАТО безосновательны, поскольку это не Альянс вторгся в Украину и Грузию, а Россия.