Блінкен нагадав, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО. На його думку, те, що відбувається в Україні стосується не тільки України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства США в twitter .

"Давайте будемо дуже чіткими з цього приводу: НАТО не вторгалося в Україну, НАТО не вторгалося в Грузію. НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це все за останні роки, серед багатьох інших речей, зробила саме Росія", - сказав Блінкен під час брифінгу після термінового засідання НАТО.

.@SecBlinken: Давайте будемо дуже чіткими щодо цього: НАТО не вторгалося в Україну; НАТО не вторгалося в Грузію; НАТО не розміщувало війська в Молдові проти волі її народу. Це все за останні роки, серед багатьох інших речей, зробила саме Росія. https://t.co/eYpYp5oTGw — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 8, 2022

Він зазначив, що розмови про агресивну політику НАТО безпідставні, оскільки це не Альянс вторгся в Україну і Грузію, а Росія.