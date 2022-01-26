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Блинкен намерен обсудить с Лавровым реакцию РФ на ответ США по "гарантиям"

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Вашингтон, Среда 26 января 2022 20:23
Блинкен намерен обсудить с Лавровым реакцию РФ на ответ США по "гарантиям" Фото: Энтони Блинкен и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен планирует обсудить с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым реакцию Москвы на ответ Вашингтона по так называемым "гарантиям безопасности". По его словам, он ожидает увидеть готовность российской стороны к обсуждению дальнейших шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в предстоящие дни - после того как Москва прочитает бумаги и будет готова обсуждать следующие шаги", - сказал Блинкен.

Напомним, сегодня США передали письменный ответ на "гарантии безопасности" России.

Отметим, НАТО планирует на этой неделе передать России свой письменный ответ на "гарантии безопасности".

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Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Энтони Блинкен Лавров
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