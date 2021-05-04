ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Блінкен напередодні візиту до України обговорив її з Боррелем

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 04 травня 2021 16:12
Блінкен напередодні візиту до України обговорив її з Боррелем Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні візиту до України обговорив її з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Зокрема, нещодавнє нарощування військ Росії біля українських кордонів.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків.

Повідомляється, що зустріч пройшла в кулуарах міністерського саміту G7. Блінкен і Боррель обговорили напрацювання нової ядерної угоди з Іраном.

"Вони також обговорили відносини з Росією в світлі недавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму і на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС і санкції проти громадян ЄС", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили ситуацію в Афганістані на тлі рішення США про виведення військ, а також відносини з Китаєм. Також повідомляється, що подальше обговорення двосторонніх відносин очікується на саміті ЄС-США в Брюсселі, який пройде в червні.

Нагадаємо, раніше Блінкен заявляв, що адміністрація президента США Джо Байдена хотіла б налагодити стабільні відносини з Росією. І готова піти на це, якщо Москва буде дотримуватися такого ж курсу.

Зазначимо, згідно з плану візиту Блінкена до України, він проведе зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та іншими представниками влади.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Евросоюз Сполучені Штати Америки Україна
NEWS
Довіреним особам Тіхановської винесли вироки. Нібито готували захоплення влади
Довіреним особам Тіхановської винесли вироки. Нібито готували захоплення влади
DAILY
Назад у школу. Чи зможуть діти в Україні навчатися, як до карантину
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Назад у школу. Чи зможуть діти в Україні навчатися, як до карантину