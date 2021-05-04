Блінкен напередодні візиту до України обговорив її з Боррелем

Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської служби зовнішніх зв'язків .

Повідомляється, що зустріч пройшла в кулуарах міністерського саміту G7. Блінкен і Боррель обговорили напрацювання нової ядерної угоди з Іраном.

"Вони також обговорили відносини з Росією в світлі недавнього нарощування російської військової потужності в незаконно анексованому Криму і на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, а також дії Росії проти держав-членів ЄС і санкції проти громадян ЄС", - йдеться в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили ситуацію в Афганістані на тлі рішення США про виведення військ, а також відносини з Китаєм. Також повідомляється, що подальше обговорення двосторонніх відносин очікується на саміті ЄС-США в Брюсселі, який пройде в червні.