Блинкен и Лавров созвонились второй раз за неделю: о чем говорили

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор. Это второй контакт глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД России.
"15 февраля по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы Лавров подчеркнул необходимость продолжения совместной работы в русле договоренностей президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Речь идет о переданных США и НАТО предложениях по так называемым "гарантиям безопасности".
Блинкен и Лавров также обсудили график предстоящих контактов представителей США и России на различных уровнях.
Отметим, предыдущий телефонный разговор Блинкена и Лаврова состоялся 12 февраля. Тогда главы внешнеполитических ведомств обсудили Украину и "гарантии безопасности".