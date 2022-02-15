RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Блінкен і Лавров здзвонилися вдруге за тиждень: про що говорили

Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 15 лютого провели телефонну розмову. Це другий контакт глав зовнішньополітичних відомств двох країн за тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Росії.

"15 лютого за американською ініціативою відбулася телефонна розмова Міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова і державного секретаря США Ентоні Блінкена", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в ході бесіди Лавров підкреслив необхідність продовження спільної роботи в руслі домовленостей президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Йдеться про передані США і НАТО пропозиції щодо так званих "гарантій безпеки".

Блінкен і Лавров також обговорили графік майбутніх контактів представників США і Росії на різних рівнях.

Відзначити, попередня телефонна розмова Блінкена і Лаврова відбулася 12 лютого. Тоді глави зовнішньополітичних відомств обговорили Україну і"гарантії безпеки".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенЛавров