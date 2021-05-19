Блинкен и Лавров сегодня проведут первую встречу

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Российской Федерации сегодня, 19 мая, проведут первую встречу. Она состоится на полях министерской встречи Арктического совета в Исландии.

"Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить предложение о том, сможем ли мы достичь более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой", - сказал представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По данным МИД России, встреча Лаврова и Блинкена организована для обсуждения "ключевых вопросов взаимоотношений и международной повестки дня".

Ожидается, что темой обсуждения станет возможная встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Ранее Байден предложил Путину провести встречу в третьей стране. Президент США совершит свою первую зарубежную поездку в июне, где примет участие в саммите G7 в Великобритании, после чего отправится в Бельгию для встреч с НАТО.