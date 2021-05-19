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Блінкен і Лавров сьогодні проведуть першу зустріч

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Ісландія, Середа 19 травня 2021 09:10
Блінкен і Лавров сьогодні проведуть першу зустріч Колаж РБК-Україна: Ентоні Блінкен і Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Ігор Литвиненко

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Російської Федерації сьогодні, 19 травня, проведуть першу зустріч. Вона відбудеться на полях міністерської зустрічі Арктичної ради в Ісландії.

Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

"Двостороння зустріч відбудеться після вечірнього заключного заходу Арктичної ради і надасть можливість перевірити пропозицію про те, чи зможемо ми досягти більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою", - сказав представник Держдепартаменту Нед Прайс.

За даними МЗС Росії, зустріч Лаврова і Блінкена організована для обговорення "ключових питань взаємовідносин та міжнародного порядку денного".

Очікується, що темою обговорення стане можлива зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна.

Раніше Байден запропонував Путіну провести зустріч в третій країні. Президент США зробить свою першу закордонну поїздку в червні, де візьме участь в саміті G7 в Великобританії, після чого відправиться в Бельгію для зустрічей з НАТО.

Нагадаємо, днями Блінкен заявив, що зустріч Байдена і Путіна планується в найближчі тижні.

Як писало РБК-Україна, зустріч Байдена і Путіна може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи.

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