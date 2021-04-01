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Блинкен - Кулебе: США обеспокоены агрессией России на Донбассе и в Крыму

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Донбассе. США обеспокоены российской агрессией.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

Блинкен во время телефонного разговора с Кулебою заявил о непоколебимой поддержке США территориальной целостности Украины.

"Секретарь подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины и выразил соболезнования по поводу недавней гибели четырех украинских солдат", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Блинкен подчеркнул важность продвижения верховенства закона и экономических реформ для укрепления демократических институтов Украины и дальнейшей ее евроатлантической интеграции.

Напомним, ситуация на Донбассе обостряется с самого утра четверга, 1 апреля. Боевики уже трижды нарушили режим "тишины".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДонбассДмитрий Кулеба
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