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Блінкен - Кулебі: США стурбовані агресією Росії на Донбасі і в Криму

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на Донбасі. США стурбовані російською агресією.

Про це повідомили у прес-службі Держдепу США.

Блінкен під час телефонної розмови з Кулебою заявив про непохитну підтримку США територіальної цілісності України.

"Секретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він висловив занепокоєння ситуацією з безпекою на сході України та висловив співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських солдатів", - йдеться у повідомленні прес-служби Держдепу.

Блінкен підкреслив важливість просування верховенства закону та економічних реформ для зміцнення демократичних інституцій України та подальшої її євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо, ситуація на Донбасі загострюється від самого ранку четвера, 1 квітня. Бойовики вже тричі порушили режим "тиші".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДонбасДмитро Кулеба
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