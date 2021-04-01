Блінкен - Кулебі: США стурбовані агресією Росії на Донбасі і в Криму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на Донбасі . США стурбовані російською агресією.

Про це повідомили у прес-службі Держдепу США .

Блінкен під час телефонної розмови з Кулебою заявив про непохитну підтримку США територіальної цілісності України.

"Секретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він висловив занепокоєння ситуацією з безпекою на сході України та висловив співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських солдатів", - йдеться у повідомленні прес-служби Держдепу.

Блінкен підкреслив важливість просування верховенства закону та економічних реформ для зміцнення демократичних інституцій України та подальшої її євроатлантичної інтеграції.