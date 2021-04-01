ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Блинкен - Кулебе: США обеспокоены агрессией России на Донбассе и в Крыму

Новина українською → Киев, Четверг 01 апреля 2021 08:55
Блинкен - Кулебе: США обеспокоены агрессией России на Донбассе и в Крыму Фото: Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию на Донбассе. США обеспокоены российской агрессией.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа США.

Блинкен во время телефонного разговора с Кулебою заявил о непоколебимой поддержке США территориальной целостности Украины.

"Секретарь подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Он выразил обеспокоенность ситуацией с безопасностью на востоке Украины и выразил соболезнования по поводу недавней гибели четырех украинских солдат", - говорится в сообщении пресс-службы Госдепа.

Блинкен подчеркнул важность продвижения верховенства закона и экономических реформ для укрепления демократических институтов Украины и дальнейшей ее евроатлантической интеграции.

Напомним, ситуация на Донбассе обостряется с самого утра четверга, 1 апреля. Боевики уже трижды нарушили режим "тишины".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америки Донбасс Дмитрий Кулеба
NEWS
В Украине начинается весенний призыв в армию
В Украине начинается весенний призыв в армию
DAILY
Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кира Рудык: "Голос" был бы неудобным коалициантом для "Слуги народа"