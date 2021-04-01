Блінкен - Кулебі: США стурбовані агресією Росії на Донбасі і в Криму
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном ситуацію на Донбасі. США стурбовані російською агресією.
Блінкен під час телефонної розмови з Кулебою заявив про непохитну підтримку США територіальної цілісності України.
"Секретар підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах триваючої агресії Росії на Донбасі та в Криму. Він висловив занепокоєння ситуацією з безпекою на сході України та висловив співчуття з приводу недавньої загибелі чотирьох українських солдатів", - йдеться у повідомленні прес-служби Держдепу.
Блінкен підкреслив важливість просування верховенства закону та економічних реформ для зміцнення демократичних інституцій України та подальшої її євроатлантичної інтеграції.
Нагадаємо, ситуація на Донбасі загострюється від самого ранку четвера, 1 квітня. Бойовики вже тричі порушили режим "тиші".