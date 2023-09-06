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Блінкен у Києві оголосить про нову допомогу для України на понад 1 млрд доларів, - CNN

Фото: Ентоні Блінкен, державний секретар США (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час свого візиту до Києва, 6 вересня, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен оголосить про нову допомогу для України на понад 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, під час візиту до Києва, державний секретар США зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським й міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. 

За словами високопоставленого посадовця Державного департаменту, який говорив на умовах анонімності, під час візиту державний секретар також оголосить про виділення країні понад 1 млрд доларів нового фінансування. 

Новий візит Блінкена до України 

Сьогодні, 6 вересня, державний секретар США Ентоні Блінкен приїхав в Україну з офіційним візитом. Про планування його поїздки раніше нічого не повідомлялось з міркувань безпеки. 

З самого ранку в центрі Києва було частково перекрито рух транспорту, що, зазвичай роблять під час візиту міжнародних лідерів або ж делегацій. 

Востаннє державний секретар Штатів відвідував нашу країну ще в вересні 2022 року. Тоді ж його поїздку також не анонсову вали. 

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