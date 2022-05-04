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Блінкен викладе стратегію США щодо Китаю 5 травня

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Середа 04 травня 2022 04:03
Блінкен викладе стратегію США щодо Китаю 5 травня Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Державний секретар США Ентоні Блінкен розкриє положення курсу і стратегію адміністрації президента Джо Байдена щодо Китаю в ході свого виступу в Університеті Джорджа Вашингтона 5 травня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на реліз Держдепу США.

"Товариство Азії прийме держсекретаря Ентоні Дж. Блінкена, який виступить з промовою, що викладає політику адміністрації щодо Китайської Народної Республіки, об 11:00 у четвер, 5 травня 2022 року", - йдеться в заяві.

Виступ Блінкена в університеті транслюватимуть ЗМІ та державні ресурси.

Нагадаємо, раніше у квітні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китаю доведеться зробити вибір у протистоянні РФ проти України.

Додамо, що в Пентагоні зазначили, що у США немає даних про допомогу Китаю Росії у війні проти України.

Також ми писали про те, що днями США обговорили з Великою Британією зниження ризику війни з Китаєм через Тайвань.

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Сполучені Штати Америки Китай Ентоні Блінкен
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