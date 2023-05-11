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Блінкен: Іспанія під час головування у Раді ЄС зосередиться на підтримці України

Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Іспанія сфокусує увагу під час свого піврічного головування у Раді Європейського Союзу, що розпочнеться з 1 червня, на забезпеченні постійної підтримки України, яка відбиває повномасштабне вторгнення РФ.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Іспанія дала чітко зрозуміти, що забезпечення постійної підтримки України та принципів, закладених у Статуті ООН, у тому числі щодо національного суверенітету та територіальної незалежності, буде у центрі уваги її майбутнього головування у Раді ЄС", - заявив він на спільній прес-конференції у Вашингтоні за участю глави міністерства закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.

Блінкен також зазначив, що Іспанія демонструє лідерство в об'єднанні союзників та партнерів навколо спільних інтересів та цінностей.

Своєю чергою глава МЗС Іспанії Альбарес підтвердив, що Мадрид надає підтримку Україні від початку широкомасштабної військової агресії РФ, і продовжуватиме це робити.

Зокрема, Іспанія долучилася до 10 пакетів санкцій ЄС проти Росії, підтримала використання Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України, докладає зусиль щодо судового переслідування за воєнні злочини окупантів, прийняла близько 170 тисяч біженців і готова продовжувати давати прихисток, нагадав міністр.

Він також наголосив, що Іспанія надала українським військовим танки Leopard-2, протиповітряні батареї, а також працює над зменшенням наслідків продовольчої та енергетичної криз в Україні через російську агресію.

"Ми підтримуємо Україну та її захист від порушення її територіального суверенітету. Ми підтримуватимемо це, доки на кордонах України знову не настане мир і Україна не зможе відновити повний суверенітет", - заявив Альбарес.

Раніше Іспанія розпочала розслідування ввезення до країни російської нафти через треті країни.

Нагадаємо, у квітні міністр оборони Іспанії підтвердила, що країна вже відправила Україні частину танків Leopard 2.

Додамо, що за даними ЗМІ, в Іспанії пройшли навчання 40 членів екіпажу та 15 механіків.

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