Блінкен і Кулеба проведуть зустріч у Бухаресті

28-30 листопада державний секретар США Ентоні Блінкен візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Бухаресті. Серед іншого, він матиме розмову з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на пресслужбу Держдепартамента США.