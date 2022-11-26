Блинкен и Кулеба проведут встречу в Бухаресте

28-30 ноября государственный секретарь США Энтони Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Бухаресте. Среди прочего он будет разговаривать с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на прессслужбу Госдепартамента США.

Отдельно Блинкен должен встретиться с Кулебой в формате делового ужина.

Также министры обсудят возможности НАТО по наращиванию потенциала и усилению устойчивости в Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдове.

В ходе встречи министры иностранных дел стран НАТО обсудят войну России против Украины, реализацию новой Стратегической концепции НАТО, включая вызовы Китая, вопросы энергетической безопасности и защиты критической инфраструктуры.

Недавно Кулеба и Блинкен встречались во время саммита АСЕАН. Стороны обсудили увольнение Херсона и предстоящие поставки вооружения для ВСУ.

Также Блинкен заявлял, что США готовы оказывать Украине безопасность, гуманитарную и экономическую поддержку столько времени, сколько потребуется.

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