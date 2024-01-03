Блінкен і Кемерон домовилися посилити захист України від агресії РФ

У вівторок, 2 січня, державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Під час розмови, лідери, зокрема, обговорили подальші зусилля двох країн, спрямовані на допомогу Україні в її захисті від російської агресії.

Крім того, Блінкен та Кемерон обговорили колективні багатосторонні дії з протидії загрозам глобальним інтересам, що виникають у зв'язку з нападами підтримуваних Іраном хуситів на комерційні судна в Червоному морі.

Також під час розмови обговорювався конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, зокрема необхідність поліпшення захисту цивільного населення і доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.

Масований обстріл України з боку РФ

У вівторок, 2 січня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різноманітної номенклатури.

Загалом сили ППО знищили 72 ракети. Серед них - 10 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал", що запускали з літаків МіГ-31К.

Цього ж дня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. Сторони домовилися про необхідність посилення протиповітряної оборони України.

А президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Однією з тем стало посилення української протиповітряної оборони.

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