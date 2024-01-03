ua en ru
Ср, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Блінкен і Кемерон домовилися посилити захист України від агресії РФ

Середа 03 січня 2024 01:23
UA EN RU
Блінкен і Кемерон домовилися посилити захист України від агресії РФ Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У вівторок, 2 січня, державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Під час розмови, лідери, зокрема, обговорили подальші зусилля двох країн, спрямовані на допомогу Україні в її захисті від російської агресії.

Крім того, Блінкен та Кемерон обговорили колективні багатосторонні дії з протидії загрозам глобальним інтересам, що виникають у зв'язку з нападами підтримуваних Іраном хуситів на комерційні судна в Червоному морі.

Також під час розмови обговорювався конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС, зокрема необхідність поліпшення захисту цивільного населення і доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню в Газі.

Масований обстріл України з боку РФ

У вівторок, 2 січня, російські окупанти вкотре масовано атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами різноманітної номенклатури.

Загалом сили ППО знищили 72 ракети. Серед них - 10 гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал", що запускали з літаків МіГ-31К.

Цього ж дня керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. Сторони домовилися про необхідність посилення протиповітряної оборони України.

А президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Однією з тем стало посилення української протиповітряної оборони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні Блінкен Кэмерон
NEWS
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
Четверо загиблих та 92 поранених. Зеленський відреагував на ранковий удар РФ по Україні
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році