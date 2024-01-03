ua en ru
Ср, 03 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блинкен и Кэмерон договорились усилить защиту Украины от агрессии РФ

Среда 03 января 2024 01:23
UA EN RU
Блинкен и Кэмерон договорились усилить защиту Украины от агрессии РФ Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во вторник, 2 января, государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Кэмероном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Во время разговора, лидеры, в частности, обсудили дальнейшие усилия двух стран, направленные на помощь Украине в ее защите от российской агрессии.

Кроме того, Блинкен и Кэмерон обсудили коллективные многосторонние действия по противодействию угрозам глобальным интересам, которые возникают в связи с нападениями поддерживаемых Ираном хуситов на коммерческие суда в Красном море.

Также во время разговора обсуждался конфликт между Израилем и ХАМАС, в частности необходимость улучшения защиты гражданского населения и доставки гуманитарной помощи гражданскому населению в Газе.

Массированный обстрел Украины со стороны РФ

Во вторник, 2 января, российские оккупанты в очередной раз массированно атаковали Украину дронами-камикадзе и ракетами различной номенклатуры.

В целом силы ПВО уничтожили 72 ракеты. Среди них - 10 гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал", которые запускали с самолетов МиГ-31К.

В этот же день руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном. Стороны договорились о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины.

А президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Одной из тем стало усиление украинской противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Энтони Блинкен Кэмерон
NEWS
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
Четверо погибших и 92 раненых. Зеленский отреагировал на утренний удар РФ по Украине
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году