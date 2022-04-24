Блинкен и глава Пентагона уже в Киеве. Встречаются с Зеленским, - Арестович

"Да, они прямо сейчас (в Киеве - ред.), разговаривают с президентом", - заявил Арестович.

Стоит отметить, что визит Блинкена и Остина Зеленский анонсировал еще вчера во время пресс-конференции в Киеве.

"У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит, будем надеяться, и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки", – заявил президент.