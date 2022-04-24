Блінкен та голова Пентагону вже в Києві. Зустрічаються з Зеленським, - Арестович

"Так, вони прямо зараз (в Києві - ред.), розмовляють з президентом", - заявив Арестович.

Варто відзначити, що візит Блінкена та Остіна, Зеленський анонсував ще вчора під час пресконференції у Києві.

"У мене буде зустріч з міністром оборони та державним секретарем. Коли безпека дасть можливість, будемо сподіватися, і президент США приїде. Завтра будемо спілкуватися про список зброї, яка нам необхідна, та темпи її постачання", – заявив президент.