Блинкен и глава МИД Канады обсудили российскую агрессию против Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Канады Марк Гарно обсудили российскую агрессию против Украины. Также они коснулись аннексии Крыма.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.
В сообщении говорится, что министр иностранных дел Марк Гарно встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в кулуарах 12-й встречи министров Арктического совета в четверг, 20 мая. В рамках встречи обсудили ряд вопросов, которые касаются как отношений США и Канады, так и ситуации по всему миру.
В ходе встречи Блинкен и Гарно говорили и об Украине, в частности о российской агрессии и аннексии Крыма.
"Министр Гарно и госсекретарь Блинкен также рассмотрели проблемы, создаваемые Россией, в том числе ее подрывные действия, в частности ее крупномасштабные, необъявленные передвижения войск на Украине и вокруг нее и незаконную аннексию Крыма", - говорится в сообщении.
Помимо Украины говорили также о ситуации на Дальнем Востоке, пандемии коронавируса, угрозах со стороны Китая, обсудили экономическое сотрудничество между Канадой и США и другое.
Также сообщается, что в заключение встречи они подтвердили свою общую приверженность проведению Всемирного саммита по демократии.
Напомним, Энтони Блинкен обсудил российскую агрессию против Украины и с министром иностранных дел Швеции. Они выразили общую обеспокоенность по этому поводу.
Ранее сообщалось о встрече Блинкена с Лавровым. Госсекретарь США отметил, что не оставит без ответа российскую агрессию к США и союзникам.