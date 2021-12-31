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Блінкен і глава МЗС Канади обговорили єдину відповідь Росії у разі агресії проти України

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Вашингтон, П'ятниця 31 грудня 2021 20:35
Блінкен і глава МЗС Канади обговорили єдину відповідь Росії у разі агресії проти України Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з Міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі єдину і рішучу відповідь Росії у разі агресії проти України. Глави дипвідомств також обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

"Блінкен і Жолі обговорили загальні пріоритети, в тому числі рішучу і єдину відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - сказано в повідомленні.

Також наголошується, що глави дипломатичних відомств обговорили готовність союзників і партнерів забезпечити масштабні наслідки і серйозні витрати для Росії в разі нападу на Україну.

Крім того, сторони обговорили ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, в останній день року, що минає Блінкен обговорив з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом ситуацію біля кордону України.

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