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Блинкен допустил возможность взаимодействия с новыми властями Афганистана

Автор: Артур Родивилов

Соединенные Штаты допускают возможность взаимодействовать с новым правительством Афганистана. Это возможно, если будет выгодно с точки зрения американских интересов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы Госдепа США.

Блинкен отметил, что характер отношений с новым афганским правительством "зависит исключительно от действий и поведения самих талибов".

"Между талибами и бывшими членами афганского правительства все еще ведутся переговоры и консультации, например о передаче власти и о некотором участии в будущем правительстве. И я думаю, что в наших интересах по мере возможности поддерживать эти усилия. В дальнейшем мы будем оценивать наше взаимодействие с любым правительством Афганистана, возглавляемым талибами, на основе одного простого положения - наших интересов, поможет ли оно взаимодействие с талибами нам продвигать их или нет", - отметил Блинкен.

Ранее Блинкен заявил, что нет "крайнего срока" для эвакуации людей из Афганистана. По его словам, США продолжат эвакуировать людей и после 31 августа.

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Афганистан