Блінкен допустив можливість взаємодії з новою владою Афганістану

Сполучені Штати допускають можливість взаємодіяти з новим урядом Афганістану. Це можливо, якщо буде вигідно з точки зору американських інтересів.

Блінкен зазначив, що характер відносин з новим афганським урядом "залежить виключно від дій і поведінки самих талібів".

"Між талібами та колишніми членами афганського уряду все ще ведуться переговори й консультації, наприклад про передачу влади та про деяку участь в майбутньому уряді. І я думаю, що в наших інтересах у міру можливості підтримувати ці зусилля. Надалі ми будемо оцінювати нашу взаємодію з будь-яким урядом Афганістану, очолюваним талібами, на основі одного простого положення - наших інтересів, чи допоможе воно взаємодія з талібами нам просувати їх чи ні", - зазначив Блінкен.