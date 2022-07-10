Блинкен допустил связь между войной в Украине и протестами на Шри-Ланке

Протесты на Шри-Ланке могут быть связаны с войной России против Украины, из-за которой заблокирован экспорт украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которого цитирует "Радио Свобода" .

В частности, он снова призвал Россию разблокировать экспорт украинского зерна по Черному морю.

"То, что мы наблюдаем во всем мире, - это растущее отсутствие продовольственной безопасности, которое значительно усугубляется российской агрессией против Украины", - заявил Блинкен журналистам в Бангкоке.

По его словам, война уже повлияла на Таиланд, где цены на удобрения "взлетели до небес".