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Блинкен допустил связь между войной в Украине и протестами на Шри-Ланке

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Протесты на Шри-Ланке могут быть связаны с войной России против Украины, из-за которой заблокирован экспорт украинского зерна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которого цитирует "Радио Свобода".

В частности, он снова призвал Россию разблокировать экспорт украинского зерна по Черному морю.

"То, что мы наблюдаем во всем мире, - это растущее отсутствие продовольственной безопасности, которое значительно усугубляется российской агрессией против Украины", - заявил Блинкен журналистам в Бангкоке.

По его словам, война уже повлияла на Таиланд, где цены на удобрения "взлетели до небес".

Отметим, накануне на Шри-Ланке вспыхнули массовые антиправительственные протесты, которые уже привели к отставке руководства страны и смене власти путем формирования многопартийного правительства.

Напомним, на сегодня заблокирован экспорт более 20 млн тонн зерна, который Украина не может вывезти по Черному морю из-за блокады российским флотом. На Россию и Украину в совокупности приходится почти треть мирового экспорта пшеницы.

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Энтони БлинкенШри-ЛанкаВойна России против Украины