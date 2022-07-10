Блинкен допустил связь между войной в Украине и протестами на Шри-Ланке

Протесты на Шри-Ланке могут быть связаны с войной России против Украины, из-за которой заблокирован экспорт украинского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, которого цитирует "Радио Свобода".
В частности, он снова призвал Россию разблокировать экспорт украинского зерна по Черному морю.
"То, что мы наблюдаем во всем мире, - это растущее отсутствие продовольственной безопасности, которое значительно усугубляется российской агрессией против Украины", - заявил Блинкен журналистам в Бангкоке.
По его словам, война уже повлияла на Таиланд, где цены на удобрения "взлетели до небес".
Отметим, накануне на Шри-Ланке вспыхнули массовые антиправительственные протесты, которые уже привели к отставке руководства страны и смене власти путем формирования многопартийного правительства.
Напомним, на сегодня заблокирован экспорт более 20 млн тонн зерна, который Украина не может вывезти по Черному морю из-за блокады российским флотом. На Россию и Украину в совокупности приходится почти треть мирового экспорта пшеницы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.