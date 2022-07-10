Блінкен допустив зв'язок між війною в Україні та протестами на Шрі-Ланці

Протести на Шрі-Ланці можуть бути пов'язані з війною Росії проти України, через яку заблоковано експорт українського зерна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена, якого цитує "Радіо Свобода".
Зокрема, він знову закликав Росію розблокувати експорт українського зерна по Чорному морю.
"Те, що ми спостерігаємо в усьому світі, - це зростаюча відсутність продовольчої безпеки, яка значно посилюється російською агресією проти України", - заявив Блінкен журналістам у Бангкоку.
За його словами, війна вже вплинула на Таїланд, де ціни на добрива "злетіли до небес".
Зазначимо, напередодні на Шрі-Ланці спалахнули масові антиурядові протести, які вже призвели до відставки керівництва країни та зміни влади шляхом формування багатопартійного уряду.
Нагадаємо, на сьогодні заблоковано експорт понад 20 млн тонн зерна, який Україна не може вивезти по Чорному морю через блокаду російським флотом. На Росію і Україну в сукупності припадає майже третина світового експорту пшениці.
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